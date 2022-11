Il comune di Tula ha reso noto il programma per la giornata contro la violenza sulle donne, in programma venerdì 25 novembre. Alle 10.30, nel piazzale sottostante il comune, ci si ritroverà nella panchina dipinta di rosso per un momento di riflessione.

«Portate con voi un simbolo rosso (un fiore, una sciarpa o un nastro) – si legge nella nota diffusa dagli amministratori –, per chi lo desidera una poesia o un brano. Una donna uccisa dalla violenza di un uomo lascia un vuoto che non può essere dimenticato. La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza».

Sul fronte delle attività culturali l'amministrazione comunale di Tula ha deciso di riproporre l’iniziativa natalizia "Uno sguardo sui presepi" che vede al centro i veri valori del Natale.

Il concorso consiste nell'elaborare e allestire un presepe al fine di addobbare degnamente un angolo di paese e consentirne la visione al pubblico. Le iscrizioni dovranno essere segnalate entro il 30 dicembre nella biblioteca comunale.

