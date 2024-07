Auto in fiamme e grande paura nel cuore della notte a Tula, dove le fiamme hanno danneggiato anche gli infissi e la facciata di un’abitazione e il fumo ha intossicato i residenti, finiti in ospedale.

Alle 4 del mattino una squadra dei Vigili del fuoco di Ozieri è intervenuta in via Angioy: nulla da fare per l’auto, andata completamente distrutta, ma l’intervento dei pompieri ha impedito che il rogo si propagasse nell’abitazione accanto a cui era parcheggiata.

Comunque ingenti i danni agli infissi e alla facciata della casa i cui residenti – tra questi anche il proprietario dell’auto – a causa dei fumi inalati sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri e il personale del 118.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata