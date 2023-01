Il commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, chiede l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla preoccupante situazione legata alla mobilità dei sardi, a seguito del bando andato deserto in riferimento alla continuità territoriale su Alghero. Una lettera alla massima carica dello Stato per chiedere «il suo aiuto» in nome e per conto di tutti i sindaci del nord Sardegna affinché vengano garantiti i diritti sanciti dall’articolo 3 della Costituzione.

«I nostri cittadini si chiedono perché alle altre regioni si garantiscono grandi opere - si legge nella lettera - infrastrutture e trasporti che consentono di esercitare il diritto alla mobilità, quel diritto che ai sardi è negato e che amplifica gli effetti della profonda crisi economica a causa della condizione di isolamento».

Se i collegamenti con la penisola sono gli aerei e le navi «la continuità territoriale deve essere garantita in modo efficace nel corso di tutto l’anno, non soltanto nel periodo prettamente turistico».

In seguito alle riunioni con i sindaci e l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, è emersa l’unanime preoccupazione e l’assenza di una soluzione che risolva la crisi del sistema trasporti, con particolare riferimento all’aeroporto di Alghero. «In attesa di uno suo autorevole intervento, - conclude la missiva - confidiamo nel suo equilibrio e nella sua sensibilità».

