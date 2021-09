Tragedia ieri sera al campo sportivo Peppino Sau di Usini. È morto per infarto l'allenatore della juniores dell'Usinese Antonello Campus, 53 anni, di Sassari.

Intorno alle 20, verso la fine dell'allenamento, Campus si è accasciato all'improvviso nell'erba sintetica. L'uomo è stato immediatamente soccorso, con massaggi cardiaci e un defibrillatore, sempre presente nell'impianto. Pochi minuti dopo è arrivata un'autoambulanza medicalizzata. Il personale ha tentato di tutto per rianimarlo. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il cuore dell'allenatore non si è più ripreso e alla fine non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. Tra la disperazione di giocatori e dirigenti presenti.

Campus lascia la moglie Alessandra e il figlio Federico, giovane e promettente difensore dell'Atletico Uri in serie D. Grande appassionato di calcio, patentino UEFA B e C, apprezzato istruttore giovanile, aveva iniziato da qualche settimana la collaborazione con l'Usinese calcio, come sempre con grande entusiasmo e professionalità. La sua improvvisa e prematura scomparsa ha destato profondo cordoglio in tutto l'ambiente sportivo della provincia, in cui Campus era molto stimato, anche per le sue grandi qualità umane.



