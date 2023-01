«Grazie a questo incremento viene rafforzato il controllo del territorio». Sono le parole pronunciate dal sindaco di Tissi GianMaria Budroni nella sala consiliare, teatro del giuramento di sette nuovi componenti della compagnia barracellare.

Si tratta di Mario Gana, Giuseppe Sitzia, Flavia Concu, Alessandro Ventriglia, Kevin Solinas, Fabrizio Fois ed Emanuele Porcu.

La compagnia barracellare di Tissi, diretta dal capitano Antonello Masia, adesso è composta da 23 elementi.

«È un fatto positivo che sempre nuovi cittadini si assumano questa importante responsabilità - ha concluso il primo cittadino. È indispensabile il ruolo della Compagnia Barracellare nella tutela quotidiana del territorio e la repressione dei reati più comuni, come l'abbandono dei rifiuti nelle campagne Per me, è motivo di orgoglio disporre di un gruppo così coeso e disponibile.Il ricambio e la crescita sono essenziali per la vita della compagnia. Infine ricordo che le iscrizioni sono sempre aperte a tutti i cittadini e che chiunque sia interessato a far parte della compagnia può farne richiesta».

