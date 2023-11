Tutto pronto per la settima edizione della Cronoscalata su Terra di Tandalò, dopo la cerimonia d’apertura di oggi a Buddusò, con 113 piloti pronti a sfidarsi per la conquista del podio. Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure, con il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Buddusò, sono riusciti a portare sulla più celebre salita sterrata d’Italia alcuni grandi campioni del rallysmo nazionale ed internazionale. Umberto Scandola è uno di questi piloti. Navigato da Manuele Stella tornerà a guidare la Hyundai i20 R5 con la quale ha rappresentato l’Italia nel FIA World Rally Championship 2020 e FIA European Rally Championship 2021, oggi di proprietà di Gino Rally Invest. A fargli eco sarà il vincitore del 2022 Gigi Galli, nuovamente con la potente e spettacolare KIA Rio RX con la quale ha deliziato il pubblico e si prepara a farlo nuovamente alla ricerca di un bis che sarebbe storico per Tandalò. Attesa anche la partecipazione di Pepe Lopez, pluricampione spagnolo di rally che sarà navigato da Michela Imperio, figlia dell’indimenticato Nicola, tra gli ideatori di questo evento. Lopez sarà all’esordio a Tandalò e guiderà a sua volta una Hyundai i20 R5 di Gino Rally Invest, pronto a difendere i colori della sua nazione per ottenere un risultato di spessore. Presente anche il pluricampione italiano rally Paolo Andreucci, con una Mitsubishi Lancer Evo IX.

La partecipazione straniera sarà impreziosita anche dal campione TER - Tour European Rally 2023, Osian Pryce. Il Campione Rally britannico 2022 si troverà a competere, tra gli altri, con il Campione TER Historic per tre volte e Ambasciatore Storico TER Tim Metcalfe. Entrambi i piloti condivideranno un Kart Cross del produttore spagnolo Yacar, da sempre vicino a Tandalò, che quest’anno schiererà tra noleggio e mezzi di proprietà quasi 25 esemplari, un record. Nutrita la rappresentanza della Sardegna. Valentino Ledda (Kart Cross Suzuki 600) è sicuramente tra gli osservati speciali dopo la foratura che lo scorso anno lo rallentò nel finale, ma anche Giuseppe Bitti (Kart Cross Suzuki 600) è uno dei giovanissimi di spessore. Tra gli altri figura come navigatore Giuseppe Pirisinu, Fiduciario ACI Sport Sardegna, alle note di Fabio Sitzia su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra i piloti della Tandalò Motorsport spiccano, tutti su Kart Cross Yacar, Quirico e Lorenzo Beccu ed Antonio Biancu, mentre il presidente Gigi Satta quest’anno non vestirà i panni del pilota. Bella la presenza di Stefano Marrone e Daniele Canu su Skoda Fabia, Fabrizio Marrone e Francesco Fresu su Peugeot 208 T16.

La Cronoscalata su Terra di Tandalò sarà valida anche per il Campionato Italiano Velocità Fuoristrada. A livello regolamentare la gara sarà suddivisa in più categorie: la “rally” contrapporrà le vetture che solitamente si vedono nei rally veri e propri, la “rallycross” le vetture tubolari con motore di derivazione motociclistica A completare le categorie saranno poi la “rally auto storiche” con le auto di qualche anno fa, “velocità su terra”, “slalom” e “velocità fuoristrada”. L’evento entrerà nel vivo domani. Le Prove Speciali (PS) inizieranno con uno shakedown alle 8, seguito da PS1 alle 10, PS2 alle 12 e PS3 alle 14. Domenica sono previste in calendario altre due PS, con PS4 alle 9 e PS5 alle 11.30. Alle 13.15 saranno esposte le Classifiche provvisorie. Il manscione finale che incoronerà il Re di Tandalò, scatterà alle 14.30, seguito dalle premiazioni presso il Villaggio Tandalò alle 15.45. Sarà un weekend di emozioni e competizione nell'incantevole contesto della Sardegna, attirando appassionati di motorsport da tutta Italia.

