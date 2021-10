Un viavai di furgoni ha fatto insospettire i carabinieri di Perfugas, che hanno deciso di informare i colleghi di Valledoria sulla possibilità che, sul territorio, fosse in corso di organizzazione un rave illegale.

I militari hanno quindi allestito un servizio di controllo e ieri intorno alle 23 hanno intercettato in un terreno privato, in località “Sa Contra Cana”, i furgoni che erano stati notati nel corso della giornata. Circa 30 giovani avevano montato tende e impianti stereo per dare vita a quello che sembrava a tutti gli effetti un rave party. Quindi è stato contattato il proprietario del campo, che ha spiegato di aver dato il suo consenso all’uso dell’area per una festicciola di compleanno, non certo per qualcosa di illegale.

I ragazzi sono stati tutti identificati e allontanati.

