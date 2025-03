Un messaggio che sa di speranza e di pace, espresso in tutte le lingue del mondo e nelle diverse forme che l’inclinazione umana suggerisce. E’ una preghiera immensa rivolta a Papa Francesco.

Giunge anche dalla spiaggia di Platamona, una scultura di sabbia realizzata dall’artista ormai noto, Nicola Urru, per sostenere il pontefice nella sua malattia. Un’opera di sabbia che raffigura il Papa che abbraccia un bambino e invoca la pace. Per lui la Sardegna tutta si raccoglie in preghiera. «Lo conosciamo tutti come il campione dell’azione incidentale e della noncuranza dei codici istituzionali», dice Nicola Urru.

«Un linguaggio nuovo, al servizio di idee e indirizzi diversi per la Chiesa e il papato. Che dire lo amiamo proprio per questo suo carisma così unico, che significa grazia, attraverso i gesti, gli sguardi, i movimenti, i toni della voce». Unmoento delicato e di grande apprensione per Papa Francesco da giorni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scroso. «Francesco è speciale proprio nei suoi gesti, nelle azioni, nel suo parlare, nella sua corporalità, dove dimostra di non essere un monumento, di non essere imperatore della cristianità, ma è sempre, in ogni suo gesto o movimento o atteggiamento, tre gradini sotto al palco, giù dal trono».

