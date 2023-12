Stintino veste a festa il paese con il suo tradizionale presepe a grandezza naturale, parte integrante della rassegna di eventi del “Naddali a L’Isthintini'!”.

In tanti hanno seguito il cammino incantato per le vie del paese, dove oltre 100 statue narrano la storia e le tradizioni del territorio.

L’evento “Betlemme d’Europa”, il progetto dell’associazione culturale “Il Tempo della Memoria” e del Comune di Stintino, nato nel 2008, è vissuto come un momento che coinvolge tutta la comunità che collabora con impegno all’allestimento e alla preparazione di un’iniziativa che affascina e coinvolge grandi e piccini.

Attraverso il presepe si ripropongono antiche tradizioni, vecchi mestieri, materiali e materie prime, usanze e momenti di vita quotidiana che spaziano dalla realtà locale e isolana a quella di altri stati del nostro continente, abbracciando diverse epoche e culture.

Le statue allestite in ogni angolo di Stintino rappresentano la vera attrattiva per i visitatori che giungono da ogni parte della Sardegna e non solo.

