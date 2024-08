Il Comune di Stintino ha patrocinato la manifestazione della 14esima edizione del Raduno dei 45 per imbarcazione con armo velico tradizionale e d’epoca in programma il 14 agosto.

L’evento è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Nauticlub Sottovento di Stintino. Si tratta della splendida veleggiata di barche a vela latina, un appuntamento fisso per gli amanti del mare e delle tradizioni navali. Una regata dal sapore storico che ricorda il viaggio delle 45 famiglie che fondarono Stintino dopo che il 15 agosto 1885, dovettero lasciare l’isola dell’Asinara per fare posto a un lazzaretto e a una colonia penale.

Non saranno soltanto i ricordi a farla da padroni nella nuova edizione del "Raduno dei 45" , ma la manifestazione, infatti, è anche un’occasione per regatare a bordo delle imbarcazioni armate a vela latina e per un sano divertimento sportivo. Le barche raggiungeranno la rada di Fornelli dove è prevista la conclusione della regata. Qui gli equipaggi potranno intrattenersi e fare anche il bagno nella spiaggia vicina.

