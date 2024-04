Si sono quasi conclusi i lavori di ristrutturazione per la chiesa di Pozzo San Nicola a Stintino. I fondi pari a 120mila euro sono stati incrementati di ulteriori 36mila euro, per un totale complessivo dell’opera di 156mila euro, a seguito della perizia suppletiva e di variante in corso d’opera. L’esecuzione dei lavori era stata affidata alla Edil M.A. con sede a Osilo. L intervento era diretto a mettere in sicurezza l’edificio di culto soggetto a infiltrazioni e cedimenti che rischiavano di compromettere la stabilità statica rendendolo inagibile.

Pertanto sono stati richiesti interventi urgenti di consolidamento della copertura. Pozzo San Nicola è la porta di accesso a Stintino, una frazione divenuta punto di riferimento per la comunità. La parrocchia è un luogo di aggregazione e fulcro della festa patronale di settembre e di dicembre. Il progetto di ristrutturazione era stato concordato con la curia per restituire ai fedeli la chiesa in sicurezza.

