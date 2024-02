Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione nella strada di accesso al porto turistico “Marina di Stintino”. L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Vallebella, per garantire il passaggio verso il compendio del porto, ha disposto interventi per la cura e la pulizia dell’unico ingresso all’area portuale ad uso pubblico, in modo da assicurarne la fruibilità. Si tratta di una via di transito che il Comune detiene in concessione, il cui accesso al porto turistico, in forma carrabile, avviene mediante servitù di passaggio in aree private, situate in località Tanca Manna, con superficie di metri quadri 3.400 circa, abitualmente utilizzata pubblicamente da tempo per accedere all’area costiera sulla quale insiste la “Marina di Stintino”. I proprietari di tali aree, di fatto, hanno da sempre lasciato libero il transito pubblico pedonale, ma spetta al Comune garantirne la manutenzione e la pulizia.

