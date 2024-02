Il Museo della Tonnara di Stintino ha compiuto un importante passo verso la sicurezza e il benessere delle visitatrici, dei nostri visitatori e del personale: è diventato un luogo cardioprotetto grazie all'installazione di un dispositivo salvavita, un defibrillatore disposto dall’amminisrazione comunale guidata dalla sindaca Rota Vallebella.

Un significativo miglioramento per la struttura che ospita importanti convegni, iniziative ed eventi che richiamano spesso un pubblico numeroso. Il dispositivo installato è un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), uno strumento essenziale per fornire un intervento tempestivo in caso di emergenze cardiache.

La presenza di questo dispositivo al Museo della Tonnara non solo aumenta la sicurezza all'interno delle mura, ma contribuisce anche a promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza della cardioprotezione e dell'intervento immediato in situazioni critiche.

Il Comune ha dotato di defibrillatori anche altri edifici pubblici del borgo turistico molto frequentato durante la stagione estiva.

