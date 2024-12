Giuseppe Denegri, 59 anni, luogotenente della compagnia dei carabinieri di Porto Torres, è il nuovo consigliere comunale del Comune di Stintino. Nei giorni scorsi ha fatto il suo primo ingresso tra i banchi dell’opposizione al posto di Martino Cugusi, consigliere comunale di minoranza che si è dimesso per motivi personali.

Denegri, 59 anni, ha accettato l’incarico per dare un contributo all’amministrazione del Comune in cui risiede e attualmente guidato dalla sindaca Rita Vallebella. Il luogotenente dei carabinieri continuerà nel suo doppio impegno a esercitare la sua funzione di pubblica sicurezza, un ruolo che ricoprirà fino al giorno del congedo dl comando dei carabinieri di Porto Torres, previsto il prossimo anno, nel 2025, dopo 40 anni di servizio esercitato con rigore, un impegno lodevole in tutto il territorio della città turritana e nei comuni di competenza, figura di cui si sottolineano le grandi doti umane e professionali.

Nella sua lunga carriera è stato insignito dell’onorificenza di cavaliere al Merito della Repubblica Italiana insieme al collega, comandante del posto fisso di Polizia di Stato, Antonello Seghene.

