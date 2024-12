Domenica 8 dicembre, la Confraternita della Beata Vergine Madonna della Difesa di Stintino accoglierà nuovi giovanissimi confratelli e consorelle durante la processione dedicata all’Immacolata. Un momento che unisce fede, storia e partecipazione, rafforzando il legame tra le generazioni. La celebrazione inizierà con la messa delle 17,30 nella chiesa dell’Immacolata Concezione, seguita dalla tradizionale processione. I confratelli condurranno a spalla, per le vie del paese sino alla Casa della Confraternita, il piccolo simulacro della Vergine, simbolo storico del sodalizio portato dai fondatori del paese dall'isola dell'Asinara. La piccola statua resterà poi custodita, per qualche tempo, nella sede di via Sassari.

Uno degli aspetti più significativi di questo evento è l’ingresso ufficiale dei ragazzi e delle ragazze di 12 anni nella Confraternita. I giovani, con l’abito bianco e la cappa azzurra per i maschi e il cordone tradizionale per le femmine, diventano protagonisti di una tradizione secolare. Questo passaggio segna non solo la continuità del sodalizio, ma anche la responsabilità di portare avanti valori di fede e comunità. «La partecipazione dei giovani è fondamentale per garantire il futuro della Confraternita e delle nostre tradizioni. Il loro entusiasmo è il segno che il legame con le radici può vivere anche attraverso le nuove generazioni», ha dichiarato Antonio Diana, presidente della Confraternita.

