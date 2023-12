Un “Cenone sociale” per salutare il nuovo anno. La festa patrocinata dal Comune di Stintino ha come obiettivo non solo festeggiare la notte di San Silvestro, ma anche quello di celebrare il calore e lo spirito della comunità. «È molto più di un cenone, è un'occasione per condividere gioie, sorrisi e speranze per il futuro, tutti insieme», fa sapere l’amministrazione comunale.

Oltre alle pietanze con piatti tipici di Stintino, dalle 22 si comincia con gli eventi di intrattenimento, grazie alla musica dei Volume 2, il gruppo protagonista di un concerto live che unisce le generazioni. Si continua a celebrare sotto le stelle con un DJ Set fino al brindisi di mezzanotte e oltre.

La giornata del 27 dicembre vedrà i residenti e i visitatori riunirsi per una tombolata comunitaria, seguita da una serata di karaoke sotto la tenso-struttura. Il 28 dicembre, giochi per bambini e adulti offriranno divertimento per tutte le età, seguiti da un'esibizione della Hollywood Band e un DJ set. Il 29 dicembre, i Modena City Ramblers saliranno sul palco, promettendo un concerto memorabile. Il festival si concluderà il 30 dicembre con i Grandi giochi in legno, un evento ideale per famiglie in cerca di divertimento e condivisione.

