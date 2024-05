L'aula consiliare di Stintino è stata teatro di un importante incontro educativo, che ha visto la partecipazione delle scuole locali, dei carabinieri di Stintino, del luogotenente Alessandro Reina e della sindaca, Rita Vallebella.

I temi affrontati durante l'incontro hanno riguardato la legalità, il rispetto delle norme, il ruolo fondamentale dei carabinieri nella comunità, oltre a tematiche attuali e delicate come il cyberbullismo e il bullismo. È stato anche discusso il significato di una condotta corretta nella vita quotidiana, sottolineando l'importanza di comportarsi secondo le regole di una convivenza civile e rispettosa.

Il luogotenente Reina ha tenuto una presentazione informativa per gli studenti, illustrando con chiarezza le varie competenze e responsabilità dei carabinieri. Particolare enfasi è stata data anche al loro ruolo attivo nella protezione dell'ambiente, dimostrando come la tutela del territorio sia un aspetto fondamentale del loro impegno quotidiano a favore della comunità.«Questi incontri rafforzano il legame tra i giovani di Stintino e le istituzioni, - ha detto la sindaca - ed educano alla responsabilità individuale e collettiva, pilastri per una società più giusta e sicura».

