Un Centro estivo per i bambini dai 3 ai 12 anni con intrattenimento basato su attività sportive, motorie e ludiche.

L’iniziativa è del Comune di Stintino ha posto tra le sue priorità la necessità di programmare per il periodo estivo dal 17 giugno 2024 al 6 settembre prossimo una struttura estiva con l’obiettivo di poter incentivare la mobilità fisica dei bambini attraverso il gioco e lo sport e la socializzazione, fornendo ai quei genitori quel servizio di intrattenimento e impegno per i bambini nel periodo estivo in sostituzione della scuola.

La giornata tipo dovrà essere articolata su un orario dalle ore 8 in cui è prevista l’accoglienza, alle ore 14, orario di uscita. Pertanto al fine di procedere all’organizzazione del progetto rivolto ai bambini dai 3 ai 12 anni, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno diffondere un avviso pubblico, a cura del Settore Socio culturale educativo turismo tempo libero,rivolto ad enti, associazioni e persone fisiche, per garantire una gestione razionale delle risorse disponibili. Le proposte dei progetti dovranno essere inviate al protocollo dell’Ente. Sarà la giunta comunale ad assegnare interventi finanziari a sostegno dell’iniziativa proposta.

