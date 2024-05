L'Anas ha aperto al traffico oggi il nuovo svincolo Nord di Bonorva, lungo la strada statale 131. L’opera, costata 20 milioni di euro, rientra nel programma di eliminazione degli svincoli a raso sulla principale arteria dell'isola.

Lo svincolo nord è il nuovo accesso a Bonorva e garantisce maggiori standard di sicurezza per la viabilità. Realizzate quattro rampe di accesso da e per la statale, che consentono l’uscita per Bonorva e Semestene.

Realizzato anche un sottopasso che, attraversando l'asse principale, consente di collegare due rotatorie di nuova costruzione, attraverso una viabilità a doppio senso di marcia. Il nuovo svincolo, che sostituisce il precedente a raso, consente anche l’inversione di marcia sulla ss131.

