Giornata di sport e di cura del territorio nella città di Porto Torres. Mercoledì 9 aprile, dalle 9 alle 13, torna Plogging Porto Torres, un evento ecologico che combina la camminata con il rispetto per l’ambiente.

Durante questa passeggiata i partecipanti saranno coinvolti attivamente nella raccolta dei rifiuti, contribuendo a rendere la città più pulita e sostenibile. La strada è quella intrapresa dal progetto AlbatroSS, coordinato da Manolo Cattari che, con questa inizitiva, un gruppo di volontari che si incontra nella corsa per ripulire il percorso dalla spazzatura rinvenuta lungo il cammino. Questo nella sua essenza è il plogging, nato dall’intuizione dell’ atleta svedese Erik Ahlström, stanco di vedere così tanti rifiuti nella città di Stoccolma.

Si parte dalla scuola Bellieni, in piazza don Milani, per proseguire lungo la pineta di Platamona e attraversare via Scirocco, prima di procedere per via Falcone Borsellino fino ad arrivare in viale delle Vigne.

Nella scorsa edizione sono stati raccolti 20 sacchi di spazzatura di ogni sorta per un totale di 111 chili di rifiuti, questi i numeri del plogging, una novità tra le discipline sportive dove lo sport si combina con la tutela dell’ambiente.

Gli stessi valori del Progetto AlbatroSS che dal 2007 ormai promuove sport inclusivo e da 10 organizza gare paralimpiche in acque libere sostenendo la cura e l’accessibilità dei siti che ospitano gli eventi.

