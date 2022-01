Un arresto e una denuncia sono il risultato di un’operazione condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sassari nel centro storico. In manette, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga, è finito un giovane. Nella sua abitazione i militari hanno visto entrare una studentessa che, uscita poco dopo, era stata perquisita. Addosso aveva 23 grammi di marijuana divisa in dosi e un bilancino di precisione.

Esaminata la casa del giovane, sono stati ritrovati 1,3 chili della stessa sostanza, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e soldi in contanti.

Lui è finito a Bancali, lei è stata denunciata.

(Unioneonline/s.s.)

