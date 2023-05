Travolta da un’auto mentre attraversava la strada. Il grave incidente stradale si è verificato, poco dopo le 20, alla periferia di Sorso.

La donna, 71 anni originaria del posto, è stata investita da una vettura condotta da un uomo, mentre si accingeva a raggiungere l’altra parte della carreggiata, in prossimità dell’incrocio con via Magellano.

Ancora non si conoscono le cause dell’incidente, ma il conducente dell’auto ha dichiarato di non aver visto la donna. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza base del 118 e una medicalizzata. La 71enne è stata trasferita all’ospedale civile del Santissima Annunziata in codice rosso. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale, che dovrà ricostruire la dinamica del sinistro.

© Riproduzione riservata