Il Comune di Sorso con delibera di giunta conferma le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2024. La decisione a seguito della valutazione ritenuta opportuna di non appesantire il carico fiscale sui cittadini e le imprese al fine di favorire la ripresa economica anche a livello locale.

L’imposta di soggiorno era stata istituita, nel settembre del 2020 con delibera del Consiglio comunale, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Sorso. Le disposizioni stabiliscono per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere (da 5 a 1 stella) una tariffa di 1,50 euro al giorno per il periodo compreso dal 1° gennaio al 30 aprile 2024 e dal 1° novembre al 31 dicembre 2024, mentre dal 1° giugno al 30 settembre la tariffa sale a 2,50 euro per gli alberghi.

Per le strutture extra alberghiere anche nel periodo di maggior flusso turistico il contributo resta di 1,50 euro. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

