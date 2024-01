Un forum aperto a tutti i cittadini per conoscere e approfondire il tema del bullismo e del cyberbullismo e riflettere sui metodi di intervento. Il Centro per le Famiglie di Sorso in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali, per mercoledì 7 febbraio dalle 16.30 alle 18, organizza l’incontro “Io dico no al bullismo”, un convegno per parlare di una forma di violenza sempre più diffusa, espressa in forma verbale, fisica e psicologica, ripetuta e nel tempo perpetuata in modo intenzionale da una più o persone, i cosiddetti bulli che prendono di mira e agiscono contro le vittime al fine di prevaricare e arrecare danno.

L’appuntamento è al Centro di aggregazione sociale, tra via della Resistenza e Largo Baracca. Si tratta di un fenomeno complesso al quale il diritto non resta indifferente. Infatti accanto agli strumenti di tutela penale e civile già previsti in via generale dall’ordinamento, sono al vaglio del Parlamento alcuni progetti di legge recanti specifiche misure di prevenzione e contrasto.

