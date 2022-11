Nuovo gestore per il servizio di igiene urbana nel Comune di Sorso. Si tratta di Gesenu SpA, che si è aggiudicata la gara d’appalto indetta dal municipio. L’incarico avrà la durata di sette anni.

La presentazione dell’azienda è avvenuta nel corso di una conferenza online, presenti il sindaco Fabrizio Demelas e Massimo Pera, direttore operativo della Gesenu.

«ll nuovo servizio di raccolta differenziata – è stato spiegato nell’occasione – prevede una riorganizzazione generale della raccolta dei rifiuti con l’utilizzo di nuovi contenitori/mastelli, nuovi colori identificativi dei vari rifiuti e tracciabilità dei conferimenti».

«Tra le principali novità introdotte col nuovo appalto - afferma il Sindaco Fabrizio Demelas - vi sono quelle che interessano le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani che, oltre ad essere obbligatoria per legge, rappresenta uno strumento indispensabile per la salvaguardia dell’ambiente e per il miglioramento del decoro urbano. Perché il nuovo progetto, allineato ai più moderni standard tecnologici e alle più recenti metodologie di raccolta, abbia successo, è necessario che Amministrazione comunale, gestore del servizio e utenti uniscano le proprie forze in un impegno congiunto allo scopo di ridurre la quantità di rifiuti non differenziati e con essa i costi del servizio e l’impatto negativo della produzione e dello smaltimento degli stessi sull’ambiente. Si tratta di un grande obiettivo raggiungibile solo se ciascuno di noi è pronto a fare responsabilmente la propria parte. Lo dobbiamo alla nostra Città, alla nostra Comunità, alle future generazioni. È pertanto col massimo dell’entusiasmo possibile – conclude il primo cittadino – che invito tutti a fare propria questa ambizione per affrontare insieme e al meglio la sfida che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata