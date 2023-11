Con un'ordinanza, il comune di Sorso ha disposto il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per il traffico locale, sulla strada Sorso-Sennori, in località Salamagna.

«La misura - si legge in una nota - si è resa necessaria per consentire l’avanzamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza che interessano il tratto indicato che, iniziati circa un mese fa, riguardano in particolare l’allargamento della carreggiata su entrambi i sensi marcia, l'eliminazione della pericolosa curva a gomito, il rifacimento del manto stradale e la realizzazione di marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata con annesso impianto di illuminazione pubblica su tutta l’estensione della strada».

