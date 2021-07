Da giorni sono accampati in maniera statica e abusiva nel piazzale del Ceas, il Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità, situato nello stagno e ginepreto di Platamona, nel territorio di Sorso.

Tre camper sostano senza autorizzazione da circa dieci giorni nell’area pubblica destinata ai parcheggi, tre nuclei familiari posizionati in maniera stabile creando malumori per i residenti della zona. Nei giorni scorsi un primo blitz della polizia per un sopralluogo con avvertimenti a tenere comportamenti secondo le regole, e l’invito a spostarsi in aree attrezzate e autorizzate. Nel tardo pomeriggio un'altra visita degli agenti della polizia che vigilano sul rispetto delle norme antincendio, richiamando le persone e invitandole ancora a liberare l’area. Tutto attorno, infatti, e davanti all’area del Ceas si trovano diverse villette, abitate particolarmente in questa stagione estiva, occupate da vacanzieri e residenti preoccupati che eventuali bracieri di fortuna possano creare pericoli nell'area verde. Alberi e vegetazione mediterranea, centinaia di ettari e spazi dove l’accensione di un fuoco rischia di provocare situazioni di incendio.

