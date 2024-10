Il progetto BookCrossing trova altri spazi nel territorio di Sorso. Dopo l’inaugurazione della prima cabina nei giardini di via Borio lo scorso gennaio, il Comune in pochi mesi ha messo insieme ben 6 punti aderenti fra gli esercizi commerciali della città. Nei giorni scorsi Glamour Café si è unito alla rete, e in collaborazione con la Biblioteca comunale “Salvatore Farina” all’interno del locale è stato allestito l’angolo book crossing, con una selezione di libri a portata di tutti, fruibili liberamente e senza vincoli, da leggere sul posto o da prendere in prestito o da tenere per sempre, con la possibilità di lasciarne di propri per la fruizione da parte di altri.Il servizio è disponibile, oltre che nella cabina bookcrossing dei giardini di via Borio e nella Biblioteca comunale, anche al Coffee and drink (piazza San Pantaleo), all’edicola Pier Vanni (piazza Bonfigli), alla cartoleria La Coccinella (via Cavour), al ristobar Piazzetta Cavour, al Caffè Murano (via Cottoni), e ora anche al Glamour Café (via Cappuccini).

«Ci fa immenso piacere che la comunità stia rispondendo in maniera entusiastica alla nostra proposta per un progetto al quale teniamo molto - spiega l’assessore alla Cultura, al Turismo e alle Attività produttive Federico Basciu - e le adesioni numerose ci spingono ad impegnarci ulteriormente in questa direzione. Stiamo infatti già lavorando all’ampliamento e a breve ci saranno altre novità».Da qualche giorno è disponibile la mappa dei punti BookCrossing cittadini. Per potervi accedere è necessario inquadrare il QR code dell’immagine di seguito e cliccare sul link che permetterà di visualizzare su google maps le attività che fanno parte dell'iniziativa.

