La Giunta guidata dal sindaco Fabrizio Demelas ha approvato il progetto presentato dalla Rtp (Raggruppamento temporaneo di professionisti), vincitrice del concorso di progettazione indetto lo scorso agosto a seguito dell'accordo stipulato tra il Comune di Sorso e il Consiglio nazionale degli architetti per la riqualificazione dell’area che comprende piazza Marginesu e piazza Garibaldi. Il cronoprogramma prevede l’immediato avvio delle fasi progettuali successive, l’inizio lavori entro la metà del 2024 e la consegna dell’opera entro i primi sei mesi del 2025.

«L’intervento sulle due piazze – afferma il sindaco Fabrizio Demelas – rappresentava e rappresenta uno dei punti cruciali del nostro programma di mandato, per questo abbiamo sin dal primo giorno, assieme a tutti i miei collaboratori, amministratori e dipendenti dell’ente, ragionato e lavorato alla sua attuazione». «L’opera - dichiara invece Antonello Peru - verrà realizzata grazie al finanziamento regionale di 3 milioni di euro che siamo riusciti ad ottenere per il Comune di Sorso. È un altro degli obiettivi che ci eravamo posti all’inizio del mandato e che siamo riusciti a raggiungere grazie ad un lavoro sinergico e ad un impegno costante da parte mia nel doppio ruolo di consigliere regionale e comunale, del Sindaco e di tutta la struttura dell’amministrazione comunale.»

L’area di intervento, che si estende su una superficie di 5400 metri quadrati, comprende oltre alle piazze Marginesu e Garibaldi, il tratto di strada che collega via Romangia a via Convento e il tratto di strada adiacente alla Piazza Marginesu sul lato est. Collocate all’interno del tessuto del centro matrice di Sorso - e contigue all’edificio dell’ex caserma dei Carabinieri, alla Chiesa della Beata Vergine d’Itria, parte dello storico convento dei Frati Minori, e dall’altro lato adiacente agli uffici amministrativi del Comune di Sorso - i due spazi pubblici distinti saranno riqualificarti seguendo un filo conduttore comune. Il progetto mira alla riqualificazione di un luogo simbolo per la memoria storica e alla creazione di un luogo d’incontro per i cittadini, adatto allo svolgimento delle attività quotidiane e alle manifestazioni collettive, realizzato attraverso la definizione di un disegno unitario in grado di costruire un grande spazio centrale, flessibile e polivalente, che racchiude anche il “Centro Esperienziale in Agricoltura” e “Polo del Gusto” che sorgerà nell’edificio dell’Ex Caserma dei Carabinieri prospiciente alla Piazza Marginesu, i cui lavori sono già stati affidati ed in procinto di iniziare nelle prossime settimane.

Saranno sostituite le attuali pavimentazioni e riorganizzate le aree di sosta e il nuovo disegno permetterà di definire una nuova disposizione del mercato del venerdì, noto ai più con la denominazione di “Piazza Tola”. L’organizzazione delle differenti aree attorno allo spazio centrale garantisce spazi attrezzati permanenti fruibili simultaneamente allo svolgersi del mercato o di altri eventi cittadini. Tutte le scelte progettuali sono rivolte quindi alla creazione di uno spazio pubblico riconoscibile, unitario ma al tempo stesso differenziato nel suo uso, in forte sinergia con il contesto e con la memoria storica, nel quale gli attuali servizi possono convivere con i nuovi e sviluppare favorevoli relazioni.

