Fermato in centro storico a Sassari con i proventi dello spaccio di cocaina ed eroina. Ieri all'ora di pranzo, vicino a via San Carlo, l'arresto compiuto dalla polizia locale nei confronti di un 21enne di nazionalità nigeriana che, secondo le accuse, aveva appena consegnato a una donna 1 grammo e 15 di eroina e 0, 70 di cocaina in cambio di 100 euro.

Dosi chiuse in confezioni termosaldate e messe sotto sequestro dagli agenti una volta bloccata la "cliente", quando questa è scesa dal treno su cui era salita dopo l'acquisto.

La pm, che ritiene provato l'episodio, ha chiesto la convalida dell'arresto. Per l'avvocato della difesa Giuseppe Onorato non sarebbe dimostrato il coinvolgimento del suo assistito, trovato peraltro senza altra droga addosso.

La giudice Monia Adami ha alla fine disposto per il 21enne l'obbligo di presentazione alla polizia locale per tre giorni la settimana.



