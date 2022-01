Controlli a tappeto della polizia locale di Sassari sulle strade dove si registra il maggior numero di incidenti.

Fino al 31 marzo la Polizia locale presidierà via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Pirandello, via Carlo Felice, via Papa Giovanni XXIII, la ex s.s. 131, e ancora località Ottava e via Domenico Millelire.

Le attività nell’ambito di una campagna di sicurezza stradale avviata dal Comando per prevenire incidenti e sensibilizzare gli automobilisti al rispetto del codice della strada.

I controlli saranno estesi alle ore serali e notturne e saranno rafforzati nei fine settimana. A questa attività si affiancano le numerose altre iniziative che costituiranno parte integrante delle azioni che la polizia locale sta mettendo in campo per il 2022: verifiche rivolte ad accertare lo stato psico-fisico dei conducenti, sul corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta (come ad esempio le cinture di sicurezza), sull'uso del cellulare alla guida e da parte dei pedoni mentre attraversano la carreggiata.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata