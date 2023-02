Manutenzione nelle scuole d’infanzia e verifica della vulnerabilità sismica per garantire standard di sicurezza e stabilità. Il piano di intervento dell’amministrazione comunale di Porto Torres interessa tre strutture scolastiche: Gabriel in viale delle Vigne, Figari in via Balai e Siotto Pintor nel Villaggio Verde.

L’incarico delle attività di indagine affidato a professionisti precede la progettazione vera e propria dei lavori di adeguamento strutturale e igienico sanitario, finanziati lo scorso anno con 450mila euro dal Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Un intervento di circa 560mila euro, finanziato dalla Regione attraverso il "Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni".

Un importo che comprende il cofinanziamento del Comune per un piano che privilegia interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione e messa in sicurezza. consente di individuare eventuali problemi, tecnici o strutturali, mai segnalati prima. «Come avvenuto nell'istituto Borgona dove, grazie alle indagini programmate dal Comune - osserva l’amministrazione -, è stata scoperta una vecchia perdita di idrocarburi leggeri che ha consentito di avviare l’iter per la bonifica. Una situazione che non comporta pericoli ma che meritava di essere sanata».

