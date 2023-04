Venticinque gavitelli delimiteranno l'area di balneazione di fronte alle spiagge del Comune di Porto Torres. Questa mattina la vicesindaca Simona Fois ha consegnato il materiale all'associazione Nautica Turritana - Amare il mare che si è messa a disposizione per collocare le boe, sotto la supervisione della Capitaneria di Porto.

Le attrezzature (gavitelli, trecce, moschettoni e catene) sono state acquistate dal Comune per consentire di segnalare le aree interdette alla navigazione dall'ordinanza annuale emessa dalla Capitaneria a tutela dei bagnanti: si tratta dello spazio compreso tra i 200 metri dalle spiagge e i 100 metri dai costoni.

I membri dell'associazione ritireranno tutto il materiale depositato nel Comando della Polizia locale, e con il supporto della Capitaneria individueranno i punti esatti in cui collocare i gavitelli: le operazioni dovrebbero essere concluse al massimo entro la prima metà di maggio. «Ringrazio Nautica Turritana per aver dato la disponibilità a effettuare questo importante servizio - ha dichiarato la vicesindaca Simona Fois - e la Capitaneria di Porto per la costante presenza e professionalità. L'installazione delle boe consente di aumentare il livello di sicurezza nelle nostre spiagge così amate dai residenti e dai turisti. Ancora una volta grazie al gioco di squadra è possibile garantire servizi di qualità alla cittadinanza».

