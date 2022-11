Si sbarca sull’isola dell’Asinara per celebrare la seconda giornata dedicata ai 25 anni dalla data di istituzione del Parco nazionale.

Nell’ex ospedale di Cala Reale è in programma la visita guidata con gli operatori del parco, un viaggio nella storia che ha segnato un periodo di trasformazione dopo la dismissione del carcere. L’iniziativa prevede l’introduzione dei lavori da parte della commissaria straordinaria del Parco, Gabriela Scanu che, insieme al direttore Vittorio Gazale, presenterà il volume Parchi d’Italia, alla presenza del presidente del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Giovanni Cannata, per la celebrazione dei cent’anni dei due parchi nazionali italiani. Per l'occasione sarà presente anche il presidente nazionale di Federparchi, Giampiero Sammuri.

Conclusa con successo a Porto Torres con l’avvio del percorso della Carta europea sul turismo sostenibile, la prima giornata ha visto la partecipazione di tanti attori del territorio, dai rappresentanti dei comuni dell’area vasta alla Provincia di Sassari.

Il direttore della Conservatoria delle Coste, Giovanni Piero Sanna ha ricordato: “I Sardi hanno fatto una grande battaglia per riuscire ad avere all’interno di questa isola un organismo pubblico, con la partecipazione di tutte le istituzioni locali, che potesse creare una occasione importante di tutela naturalistica, ambientale e paesaggistica”.

