20 pattuglie in media a settimana, 12 militari al giorno. Sono i numeri del dispiegamento dei carabinieri della compagnia di Alghero sulla Riviera del Corallo nel mese di maggio, in particolare nelle ore serali e notturne per contrastare i fenomeni di danneggiamenti e furti in città.

Il servizio straordinario di controllo ha portato a identificare circa 1800 persone, oltre 1000 veicoli, quattro le denunce in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con ritiro di altrettante patenti. Qualche giorno fa, inoltre, il Nucleo Operativo e Radiomobile ha arrestato due giovani sassaresi, in trasferta ad Alghero per compiere un furto in una scuola della Riviera.

In piena notte, l’attivazione dell’allarme ha fatto arrivare sul posto una pattuglia che sorpreso i due all’interno del perimetro dell’istituto, inutile anche il loro tentativo di fuga. Con loro avevano anche un piccone da utilizzare per la “spaccata” e 17 grammi di marijuana, rinvenuti nel corso della perquisizione personale, già suddivisi in piccole dosi.

(Unioneonline/s.s.)

