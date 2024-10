Grande successo di pubblico e di contenuti per la III edizione della manifestazione che ha celebrato i "52 anni della Doc- a chent'annos" del Moscato Sorso-Sennori, dal 1972 prezioso “Oro di Romangia”.

Tre giorni intensi e ricchi di spunti, di convegni, territorio, cultura, archeologia, tradizioni e sapori autentici. Tre giornate per ribadire come il Moscato sia uno dei cardini del territorio, una Doc che merita un’attenzione e una valorizzazione speciale.

«L’amministrazione comunale di Sennori crede fortemente in questo progetto che ci unisce alla vicina amministrazione del Comune di Sorso, di cui ringraziamo in particolar modo il vicesindaco Federico Basciu per la presenza e collaborazione. E’ grazie alla sinergia e alla valorizzazione di questo prodotto comune che insieme possiamo far eccellere il territorio della Romangia», ha detto il sindaco Nicola Sassu. Tante le iniziative per celebrare il prestigioso prodotto, come il convegno “Una Doc, la sua potenzialità, gli sviluppi sull’enoturismo, sulle azioni di marketing e l’importanza di rientrare tra le Doc di Città del Vino”. La manifestazione si è svolta grazie alla Camera di Commercio di Sassari e Salude & Trigu.

