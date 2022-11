Lo sportello di ascolto psicologico, la fornitura delle dotazioni necessarie a superare il digital divide, tablet con abbonamenti internet annuali, voucher per l’acquisto di attrezzature scolastiche di qualità e di lezioni per il recupero scolastico. Ma anche biglietteria per cinema, teatri, musei, scuole di musica, attività sportive e corsi di lingua sono gli ambiti dei progetti sperimentali di inclusione sociale avviati dall’assessorato ai Servizi sociali del comune di Sennori attingendo dalle linee di finanziamento Reis.

L’obiettivo è quello di cancellare il divario sociale che relega i cittadini più fragili e meno fortunati ai margini della società.

I progetti rappresentano una serie di aiuti concreti per superare il divario sociale che limita la libertà e il futuro dei cittadini fragili e, sempre più spesso, delle giovani generazioni.

“L’inclusione, così come il suo rovescio l’esclusione, è un problema che riguarda tutti, e di sicuro chi amministra la cosa pubblica – ha dichiarato il consigliere comunale con delega ai Servizi sociali, Pietro Sassu -. È il compito più nobile e più difficile della politica quello di lavorare per garantire a tutti non i diritti, quelli sono già garantiti dalla legge, ma l’accesso ai diritti, troppo spesso preclusi a una larga fetta di popolazione solo per ragioni economiche. Dunque includere per colmare il divario di opportunità che non solo nel presente genera esclusione, ma mortifica qualsiasi futuro”.

