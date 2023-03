Scontro tra auto al bivio per Bancali, al confine tra Sassari e Porto Torres. Ancora un incidente nell’incrocio a raso, divenuto ormai noto per i troppi sinistri che hanno segnato quella strada.

L’impatto sulla fiancata tra una Fiat 500 e una Fiat Panda, entrambe procedevano sulla ex 131 da Porto Torres in direzione Sassari. Una dietro l’altra fino al bivio per Bancali, quando si apprestano a svoltare sulla sinistra, verso la provinciale 56, l’impatto diventa inevitabile: per fortuna conducenti e passeggeri restano illesi.

Sul posto per i rilievi e la disciplina della viabilità è intervenuta la polizia locale di Porto Torres. Ma intanto cresce il numero dei sinistri, alcuni mortali, una emergenza che richiede una soluzione alla grave criticità presente nel tratto stradale.

Dopo il via libera dei Comuni di Sassari e di Porto Torres sul progetto della rotatoria spartitraffico, programmato dalla Provincia di Sassari, ci si aspetta che l’intervento da 600mila euro necessario a regolare la viabilità e a mettere in sicurezza il collegamento con l’asse viario per Sassari possa camminare in maniera più spedita.

