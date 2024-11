«All’Università di Sassari continua la propaganda ideologica Lgbtqia+»: non molla la presa il deputato della Lega, Rossano Sasso, che torna all’attacco contro un corso di Scienze Politiche tenuto dal ricercatore Federico Zappino, che «ha creato un esame presso la facoltà di Scienze Politiche dal titolo "Teorie queer e di genere"».

«Siamo all'indottrinamento politico con parlamentari di sinistra che salgono in cattedra. La mia prima denuncia è delle scorse settimane», attacca Sasso, «nel corso si suggerisce la lettura di libri, come quello di Mario Mieli, che beatificano apertamente la pedofilia. Ho chiesto per questo in Aula alla Camera un'informativa urgente al Ministro Bernini».

Oggi, prosegue Sasso, «apprendo però da "Il Manifesto", che il ciclo di lezioni dell'esame di "Teorie queer e di genere", si concluderà la prossima settimana con 5 giornate di seminari in cui a tenere lezione ci saranno attivisti politici, associazioni trans, esponenti di associazioni arcobaleno e addirittura la collega deputata di Avs Francesca Ghirra. Qui siamo oltre la libertà della ricerca e l'autonomia dell'insegnamento, all'Università di Sassari hanno superato ogni limite e sorprende che il Rettore consenta che luoghi pubblici siano utilizzati per propaganda di partito. E in tutto questo il silenzio del Ministro Bernini inizia a diventare imbarazzante».

