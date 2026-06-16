in via roma
16 giugno 2026 alle 16:11
Sassari, violenta rissa vicino al tribunale: un feritoDegenera un alterco tra due egiziani. Sul posto la Polizia
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Violenza in via Roma a Sassari. Nel primo pomeriggio due egiziani hanno avuto un alterco nei pressi del tribunale e, secondo una prima ricostruzione, uno dei due avrebbe colpito l'altro sulla testa, per poi scappare.
Sul posto la Polizia di Stato con le Volanti. Gli agenti stanno indagando sull'episodio. L'egiziano ha riportato una ferita sullo zigomo dovuta forse a un pugno.
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