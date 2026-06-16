Violenza in via Roma a Sassari. Nel primo pomeriggio due egiziani hanno avuto un alterco nei pressi del tribunale e, secondo una prima ricostruzione, uno dei due avrebbe colpito l'altro sulla testa, per poi scappare.

Sul posto la Polizia di Stato con le Volanti. Gli agenti stanno indagando sull'episodio. L'egiziano ha riportato una ferita sullo zigomo dovuta forse a un pugno.

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