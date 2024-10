Importante variazione di bilancio ieri in Comune a Sassari.

La pratica, dopo l’esposizione della mattina nella prima commissione presieduta da Antonio Paoni, è stata illustrata in consiglio comunale nel pomeriggio dall’assessore al Bilancio Giuseppe Masala.

Si tratta di 2 milioni e 548mila euro divisi per 12 voci di spesa dove le più consistenti riguardano i 450mila euro per la riqualificazione della scuola di via Cilea, vandalizzata quest’estate, e il conguaglio di Engie per l’anno 2023 dal costo di 446mila euro. Due i cofinanziamenti, il primo relativo al progetto di rigenerazione urbana dell’ex Centrale elettrica da 210mila euro, incluso nel centro intermodale, e il secondo da 70mila euro per l’impianto sportivo di Tottubella finanziato dal Fondo nazionale “Sport e periferie”.

117mila euro sono stati poi assegnati per la realizzazione di alcune migliorie dello stadio Vanni Sanna da compiere entro il 30 novembre, altrimenti la struttura diverrà inaccessibile. Cofinanziamento anche per l’atteso evento di capodanno per cui si è stanziata la cifra di 250mila euro.

Da registrare anche i 280mila euro per la segnaletica stradale, i 215mila per le strade vicinali, i 135mila per la Municipalità della Nurra e i 140mila per la vigilanza del Mattatoio. Estinti nel frattempo, con un anno di anticipo, i Boc, i buoni obbligazionari cittadini emessi nel 1996 e che saranno in grado di liberare la spesa corrente e, forse, di portare a nuove assunzioni. La variazione di bilancio è stata votata all’unanimità da tutti i consiglieri comunali.

