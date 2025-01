Al via il progetto per la creazione a Sassari di una piazza pedonale tra via Brigata Sassari e via Enrico Costa. Un'idea, che rientra nel più generale quadro del rilancio del centro storico, presentata su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità Massimo Rizzu e che concluderà il processo di pedonalizzazione avviato dalla precedente giunta Campus in via Torre Tonda, progetto su cui l'amministrazione comunale ha investito un milione e 113mila euro complessivi.

La previsione è quella di contingentare l'accesso dei mezzi, di rendere più sicura e funzionale la piazza azzerando i dislivelli esistenti, eliminando le barriere architettoniche e rifacendo la pavimentazione su un unico livello. "Una città a misura di bici, pedoni e carrozzine- afferma il sindaco Giuseppe Mascia- è una città a misura di tutte e di tutti, più vivibile, inclusiva e stimolante". "La piazza- continua Rizzu- diventerà un luogo di ritrovo e di aggregazione favorendo la socialità, condizione essenziale per proseguire verso l'obiettivo della rigenerazione economica, sociale e urbana della città".

