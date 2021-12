Un hub vaccinale, quello di San Pietro a Sassari, realizzato per immunizzare circa 300 persone al giorno (sino alle 13), e destinato in particolar modo a soggetti fragili e alcune categorie di lavoratori. Aperto, inoltre, in subordine anche a coloro che effettuano una regolare prenotazione.

In questi giorni, oltre al boom di prenotazioni, in seguito all'adozione del super Green pass e di altri provvedimenti da parte del Governo, troppe persone si recano nei centri vaccinali senza alcun tipo di prenotazione, creando assembramenti e talvolta situazioni di caos, con inutili code e disagi. Come quelli di oggi a San Pietro, dove stamattina all'improvviso si sono ritrovate decine di persone ammassate, molte delle quali senza regolare prenotazione. Malgrado ciò, nel piccolo centro vaccinale di San Pietro sono stati vaccinati 420 utenti, quindi ben 120 in più della normalità.

Una situazione che non può ovviamente ripetersi, viste le sole tre linee di vaccinazione.

La dirigenza Aou di Sassari rivolge quindi "un appello ai cittadini ad effettuare regolare prenotazione per le vaccinazioni, nei termini stabiliti dalle norme, al fine di evitare inutili assembramenti negli hub vaccinali e situazioni di difficile gestione".

