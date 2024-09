Proseguono i controlli della polizia locale nel centro storico di Sassari. Questa sera gli agenti della Municipale, arrivati con tre pattuglie, si sono fermati in una attività di ristorazione di Corso Vittorio Emanuele rimanendovi circa un'ora. Insieme ai poliziotti erano presenti anche alcuni operatori dell'Asl.

Poco più di un mese fa la polizia locale era intervenuta in un altro ristorante del Corso poi chiuso in seguito all'accertamento di alcune inadempienze. Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, aveva rimarcato in quell'occasione la volontà della nuova amministrazione comunale di concentrare la propria attenzione su alcune situazioni limite di Sassari Vecchia.



