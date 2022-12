Sì al bilancio e alla Relazione previsionale e programmatica (RPP) per il 2023, atti approvati dalla giunta e dal consiglio camerale della Camera di Commercio di Sassari.

Già presentato nelle sue linee generali qualche settimana fa, il documento raccoglie i programmi che l'ente intende attuare nell'annualità di riferimento e viene elaborato nel pieno rispetto del Piano Pluriennale 2021‐2025.

«Il Sistema camerale ha individuato nella digitalizzazione, l'innovazione e la transizione ecologica gli assi portanti su cui fondare la crescita nel prossimo periodo, - ha sottolineato il presidente camerale Stefano Visconti - mettendo in evidenza come le imprese del Nord Sardegna e, più in generale, le imprese sarde siano agli ultimi posti nella graduatoria nazionale sul livello di digitalizzazione».

Questo ha determinato la definizione del filo conduttore circa la programmazione camerale 2023 che si articolerà attraverso una doppia transizione, digitale e sostenibile. Concetti ribaditi dal segretario generale e direttore dell'Azienda Speciale, Pietro Esposito, a conferma che la Camera di Sassari e la Promocamera nel 2023 si focalizzeranno sulla transizione digitale ed ecologica.

Poco più di un anno fa è stato inaugurato l'I‐Lab e il 2023 potrà rappresentare l’anno della sua completa e piena operatività con l'obiettivo di creare le condizioni per colmare il gap delle imprese nell’utilizzo del digitale e sviluppare l’uso della formazione quale strumento strategico per favorire la qualificazione, dal punto di vista digitale, del tessuto imprenditoriale, in continuità con le azioni già intraprese nel 2022.

