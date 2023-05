L’anno scorso al debutto è stato capace di richiamare nel fine settimana 5mila persone. Dai bambini ai genitori e nonni. La seconda edizione del Family Friendly Fest si allarga ulteriormente grazie all’ingresso di nuove realtà nella rete Baby and Family che riunisce ben 40 operatori. L’evento di Sassari si trasferisce al Parco di Baddimanna: sabato 13 e domenica 14 maggio, due giornate piene con laboratori, giochi, lezioni di yoga per fasce d’età, corsi di musica, consigli per le neo mamme e tanto altro. Tutto gratuito.

Il weekend si aprirà in realtà venerdì 12 alle 16.30 con un convegno dal titolo “Il territorio si interroga sul suo futuro family friendly” al quale parteciperà anche Carmen Fraietta, garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e Giovanni Deiana, direttore Servizio Politiche per la Famiglia e l’inclusione della Regione Sardegna.

L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Ducale dall’assessora comunale alle Politiche Educative Laura Useri ed Eleonora Cesarani, referente tecnico-scientifico del programma di lavoro Baby and Family.

