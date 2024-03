Indagini in corso

Sassari, tentata effrazione negli uffici della Procura di Palazzo Righi

L'edificio ospita le sezioni di polizia giudiziaria e gli uffici distaccati del tribunale civile e penale. Non è ancora chiaro se i ladri mirassero ai documenti oppure alle monete dei distributori come è accaduto in altri immobili pubblici