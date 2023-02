È stato identificato l’automobilista che ha percorso un tratto della Statale 291 contromano. L’episodio è stato immortalato in un video girato dal conducente di un’altra macchina che in poche ore è diventato virale, finendo anche all’attenzione della Polizia stradale di Sassari che, con una serie di accertamenti, è riuscita a ricostruire il numero di targa del veicolo.

Il protagonista è un 86enne di Sassari, è stato convocato in ufficio e ha ammesso di essere lui la persona ritratta nelle immagini ma di non ricordare perché fosse nella carreggiata opposta e nemmeno di aver percorso un chilometro a velocità sostenuta prima di accostare e fermarsi in una piazzola di emergenza e infine riprendere la marcia regolare.

Nei confronti dell’uomo è stata avviata la procedura per la revoca della patente.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata