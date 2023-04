Stretta sui controlli delle strade di Sassari in occasione delle festività pasquali.

Da oggi e fino a Pasquetta, la Polizia locale rafforzerà i presidi di sicurezza sul territorio: l’obiettivo è contribuire a rendere sicura la viabilità nei giorni in cui si registrano comunemente criticità e potenziali pericoli per l’alta densità di traffico correlato alle “gite fuori porta”.

L’operazione trasparenza andrà avanti fino al 31 maggio.

Il telelaser sarà operativo lungo la S.S. 200 (Sassari-Sorso), la S.P. 18 Bancali, la S.P. 42 Campanedda, in via de Martini, via Domenico Millelire, via Prati, via Budapest, via Predda Niedda, via Buddi Buddi, viale Porto Torres, via Ottava (ex 131).

Dal 1 gennaio al 31 marzo sono stati 322 gli incidenti stradali registrati nel territorio comunale, di cui 104 con feriti, 1 incidente mortale, 217 con soli danni ai mezzi coinvolti; un dato che se analizzato con una proiezione su dodici mesi mette in risalto un’ulteriore recrudescenza dell’incidentalità lungo le strade del territorio comunale.

Con il telelaser – precisa la Polizia locale – si effettuano esclusivamente contestazioni immediate, fermando il conducente del veicolo nel momento in cui si accerta la condotta illecita. Ciò assicura la trasparenza dell’attività e crea la consapevolezza immediata nel trasgressore di aver commesso un errore che prevede una sanzione, oltre ad aver causato un potenziale pericolo per sé e per chi percorre le stesse strade. Allo stesso tempo consente all’autista di sollevare eccezioni che possono essere annotate nel verbale.

