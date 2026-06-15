Tre sostituti procuratori immessi in possesso oggi in tribunale a Sassari. Stamattina la cerimonia di insediamento per i tre pubblici ministeri destinati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel capoluogo turritano insieme a un giudice civile, Ilaria Ghironi. Sono la dottoressa Camilla Battaglini da Roma, il dottor Giovanni Dore, sassarese e per 13 anni nell'Arma dei carabinieri, e il dottor Damiano Rossi da Verona.

A ratificare l’immissione i giudici Antonio Spano, presidente facente funzioni, Massimo Zaniboni, il giudice più anziano di servizio e Monia Adami, presidente del Primo collegio penale. Accanto a loro il procuratore generale Armando Mammone. Spano si è soffermato sul clima di collaborazione che i sostituti incontreranno in tribunale mentre Mammone ha ricordato che occorre “prudenza e sapienza”. I tre sostituti vanno a coprire i ruoli rimasti vacanti dopo il trasferimento di diversi pubblici ministeri.

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